Собянин осмотрел ход реконструкции школы на севере Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции здания школы № 218 в Тимирязевском районе столицы.

"Продолжаем активную модернизацию московских школ, она вступила уже в такую масштабную фазу. Одновременно в реконструкции находятся 100 школ, которые прослужили 30, 40, 50 и 60 лет, морально и физически устарели", - сказал Собянин.

Он отметил, этом году будет введено около сотни школ, и выразил надежду, что это произойдет к первому сентября, в силу того, что школьники перешли в другие здания и в них достаточно перегруженная среда. Поэтому от строителей требуется не только качество, но и скорость работы, что чрезвычайно важно

.

"Здесь, в Тимирязевском районе, школа получит вторую жизнь - новый спортзал, новая медиатека, новые светлые классы, новое благоустройство. Эта школа будет как новенькая и прослужит еще десятки лет", - заключил мэр.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, полная реконструкция учебного здания была начата в апреле 2025 года. В ходе работ будет обновлен фасад, заменены все инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, выполнено устройство перегородок и стяжки пола, внутренняя отделка. Помещения оснастят современным оборудованием и мебелью. Кроме того, проведут работы по благоустройству пришкольной территории.

Цветовая гамма интерьеров будет приглушенной с акцентами в виде акустических панелей, яркой мебели и элементов дизайна. Спортивное ядро на пришкольной территории будет включать беговую дорожку и многофункциональную спортивную площадку для подвижных игр с мячом. Кроме того, появятся игровые комплексы для детей разного возраста, зона тихого отдыха, а также учебно-опытная зона, места для парковки велосипедов и самокатов.

Реконструированное здание школы № 218 на улице Вучетича вновь откроет свои двери 1 сентября 2026 года. Здесь будут обучаться школьники с 1 по 11 классы. Школа рассчитана на 825 учеников.