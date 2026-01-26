Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице

В Москве с 27 по 29 января будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за обледенения и сильного снегопада, сообщил Гидрометцентр РФ.

© m24.ru

По его данным, с полуночи 27 января до полудня 29 января ожидаются продолжительный сильный, местами очень сильный снег, гололедица, снежные заносы на дорогах, а ночью 27 января в отдельных районах – метель.

В Московской области на этот же период объявлен желтый уровень опасности в связи со снегом и обледенением.

Ранее ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в столице во вторник и среду, 27 и 28 января, прогнозируются снегопады и метели. За эти два дня в Москве может выпасть до 10–15 сантиметров снега.