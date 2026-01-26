Более 23 тысяч гостей посетили «Зимний день московского спорта»

Праздник «Зимний день московского спорта», который прошел в воскресенье, 25 января, в комплексе «Лужники», посетили более 23 тысяч человек, который приняли участие в мероприятиях более чем на 15 тематических площадках. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

— Гости смогли сыграть в снежный дартс, боулинг, зимний волейбол, бочче, керлинг, освоить дриблинг с шайбой на искусственном льду, посоревноваться в конкурсе «Командные лыжи», прокатиться на VR-сноуборде, преодолеть полосы препятствий, а также поучаствовать в массовой тренировке по зумбе, — говорится в сообщении.

Особенностью праздника стали адаптации летних спортивных игр, в частности волейбола, к зимнему сезону. Кроме того, посетители праздника могли посмотреть фильмы в зимнем кинотеатре и посетить встречи с известными спортсменами. Кроме того, для всех состоялся концерт с участием популярных артистов, передает Агентство городских новостей «Москва».

24 января в «Лужниках» состоялся зимний фестиваль школьного и студенческого спорта, который посетили более восьми тысяч юных москвичей. Главным событием мероприятия стали массовые лыжные гонки, в ходе которых участники разных возрастов преодолевали дистанции протяженностью один и два километра.