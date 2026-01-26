Масштабную памятную акцию «Искра надежды» проведет Музей Победы

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Музей Победы проведет всероссийскую акцию «Искра надежды». На ступенях перед главным входом музея на Поклонной горе ровно в 18:00 зажгутся тысячи искр бенгальских огней в память о стойкости жителей города и героизме советских воинов, освободивших Ленинград.

— 27 января 1944 года по радио был зачитан приказ Военного совета Ленинградского фронта о полном освобождении Ленинграда от блокады: «Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все свои силы. От имени войск Ленинградского фронта поздравляю вас со знаменательным днем великой победы под Ленинградом. Сегодня, 27 января, в 20 часов, город Ленина салютует доблестным войскам Ленинградского фронта 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий». Это были первые небоевые залпы орудий за долгие месяцы и единственный за все годы Великой Отечественной войны салют первой степени, проведенный не в столице СССР, городе Москве. Полное снятие блокады города имело важнейшее стратегическое и политическое значение, — подчеркнули в Музее Победы.

В акции примут участие более 4000 человек. Среди них — представители молодежных и общественных организаций столицы, студенты московских и военных вузов, а также сотрудники государственных учреждений. Присоединиться к акции смогут все желающие.

Кроме того, москвичи и гости столицы смогут познакомиться с обновленной выставкой «Семейные реликвии». Новая экспозиция Музея Победы расскажет о судьбе и боевом пути советского военачальника, Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова. В январе 1944 года советским войскам под командованием Мерецкова удалось отбросить врага от Ленинграда и освободить территорию Ленинградской области. Посетители увидят предметы маршальского обмундирования и телефонный аппарат селекторного типа, принадлежавшие военачальнику. Среди уникальных экспонатов — копия схемы хода боевых действий Ленинградского и Волховского фронтов по прорыву блокады Ленинграда. Экспозицию дополнят фотографии военных лет из фондов Музея Победы.

Также в этот день гостей музея на Поклонной горе пригласят на бесплатные экскурсии «Непокоренный Ленинград», которые пройдут по уникальной экспозиции «Подвиг народа» (экскурсии состоятся в 13:30 и 14:30, необходима предварительная регистрация). Гид расскажет об оккупации Ленинградской области, уничтожении мирных жителей, эвакуации музейных ценностей и жизни в осажденном городе. Еще одну бесплатную экскурсию проведут в Музее «Г.О.Р.А.». В 13:00 для посетителей будет организована эксклюзивная экскурсия «Дорога жизни». Участников познакомят с техникой и вооружением, стоявшем на вооружении Красной Армии во время освобождения Ленинграда.

В 16:00 посетителей Музея Победы пригласят на показ документального фильма «Блокада. Всегда со мной» (необходима регистрация). Это авторский проект исследователя Виктории Баженовой о судьбах людей, переживших блокаду. Среди них — Василий Лановой, Илья Резник, Лариса Лужина, Артур Чилингаров и многие другие. Зрители увидят редкие архивные кадры в сопровождении музыки великого композитора Вениамина Баснера.

В 16:00 начнется и литературный вечер, который состоится на площадке «Школьный музей Победы». Для гостей музея на Поклонной горе прозвучат стихи о блокаде из сборника «Вехи Победы» в исполнении учащихся московских школ. Специальным гостем вечера станет 101-летняя участница Великой Отечественной войны Антонина Алексеевна Белозерова (она прочтет стихи собственного сочинения), а также Герой России, депутат Мосгордумы Аркадий Корольков, ветераны-блокадники Ленинграда и Герои Труда.