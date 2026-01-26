В центре Москвы захотели видеть Ивана III

Памятник государю Ивану III Великому предложили установить на Лубянской площади в центре Москвы. С соответствующей инициативой к столичному мэру Сергею Собянину обратился руководитель движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов, передает РИА Новости.

Автор инициативы пояснил, что после демонтажа памятника революционеру Феликсу Дзержинскому в 1991 году площадь так и остается вечной темой для споров. Фигуру Ивана III Корсунов назвал недооцененной, подметив, что он стоял у истоков единого русского государства и символизирует независимость страны.

«Именно при нем было заложено основание той великой державы, которую мы знаем как современную Россию», — указал Корсунов в своем обращении.

