Рейд «Пешеходный переход» пройдет в Москве 27 января

Столичные госавтоинспекторы 27 января проведут профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

«Завтра на территории города пройдет профилактический рейд «Пешеходный переход». По результатам анализа состояния аварийности, одним из преобладающих видов дорожных аварий является наезд на пешехода. В целях повышения безопасности пешеходов и профилактики ДТП с их участием сотрудники Госавтоинспекции Москвы проверят соблюдение правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями», – рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ранее Агентство «Москва», сотрудники столичного управления ГАИ в ходе аналогичного рейда, проведенного 9 декабря 2025 года, пресекли более 2,1 тыс. нарушений правил дорожного движения водителями и пешеходами.