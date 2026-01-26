В ночь на вторник, 27 января, в столице пройдут обильные снегопады – высота снежного покрова вырастет до 50 см.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на вторник начнутся обильные снегопады! Среднерусскую возвышенность накроет многоярусная облачность теплого атмосферного фронта, сопровождаемая пушистыми хлопьями – ожидается до 24 мм осадков, с ухудшением видимости до 1–4 км», – написал Тишковец.

По его данным, в Москве сугробы вырастут с 30 до 50 см.

