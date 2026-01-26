Москва пережила самую холодную ночь с начала зимы

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила -18,5 °C — это на 1,1 °C ниже, чем было у прежнего лидера, 24 января. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура прошедшей ночи менялась от -15,0 °C на Балчуге до -18,0 °C в Строгино и до -21,0 °C в Тушино», — написал синоптик в Telegram-канале.

При этом в Новой Москве температура опускалась до -27,6 °C.

В Московской области холоднее всего было в Черустях. Там синоптики зафиксировали -28,7 °C.

По словам эксперта, в ближайшие пару часов может стать ещё холоднее, а после этого морозы пойдут на спад.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, что за вторник и среду в Москве выпадет 10—15 см снега.