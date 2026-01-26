Москвичи пережили самую холодную ночь

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 21 градуса.

"Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нынешней зимы. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 18,5 градуса - это на 1,1 градуса ниже, чем было у прежнего лидера, 24 января. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура прошедшей ночи менялась от минус 15,0 градуса на Балчуге до минус 18,0 градуса в Строгино и до минус 21,0 градуса в Тушино", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Он отметил, что еще более крепкие морозы ударили в Новой Москве: в Михайловском температура опускалась до минус 27,6 градуса. В Московской области самые сильные морозы пришлись на воскресную ночь.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской и Томской областях, а также на юге Красноярского края, в ближайшие дни прогнозируются аномальные морозы до -40 градусов.