Выставка в Музее Москвы погрузит в атмосферу китайского Нового года

В Музее Москвы пройдет выставка "Праздник весны. Новый год в старом Пекине", которая погрузит гостей в атмосферу китайского Нового года. Она откроется 17 февраля, сообщает портал мэра и правительства столицы.

© Пресс-служба департамента культуры города Москвы

Среди экспонатов будет представлен набор из 12 зодиакальных глиняных фигурок эпохи династии Тан, изделия из золота и бронзы периода династии Мин, новогодние картины Запретного города и другое.

Выставка организована столичным департаментом культуры и пройдет под кураторством старшего научного сотрудника музея Ксении Гусевой.

Руководитель департамента Алексей Фурсин отметил, что это станет важным событием в рамках развития межмузейных отношений между Россией и Китаем.

"Проект подготовлен совместно со Столичным музеем Китая, который привезет в Москву лучшие экспонаты из своих фондов. На выставке горожане увидят около 300 экспонатов, в том числе работы одного из самых известных китайских художников XX века Ци Байши", – добавил Фурсин.

Выставка будет разделена на три основные части: "Подготовка", "Встреча" и "Празднование". Маршрут экспозиции проведет посетителей по всем этапам празднования китайского Нового года.

Кроме того, экспозицию дополнят экспонаты и из российских музеев. В число партнеров проекта вошли Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный музей искусства народов Восток и другие.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Китайский Новый год в Москве" пройдет с 16 февраля по 1 марта. Вместе с тем в столице КНР состоится "Московская Масленица в Пекине". В Москву приедут более 100 артистов из Пекина, а также провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Гостям представят китайскую оперу, акробатическое и боевое искусство, мастер-классы.