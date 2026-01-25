В колледжах Москвы студентов начали учить квантовым коммуникациям и разработке компьютерных игр

VR-тренажеры и другие технологии помогают московским школьникам определиться с выбором профессии. В интервью ко Дню студента заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о том, как школьники выбирают профессии, какие направления пользуются наибольшей популярностью и где можно найти преподавателя, который сможет наладить контакт с молодежью.

Заммэра отметила, что среднее профессиональное образование уже давно не ограничивается только строительством и транспортом, хотя эти направления все еще востребованы. В числе популярных направлений также находятся IT, сестринское дело, графический дизайн и сфера услуг, которые вновь вошли в топ-5 самых востребованных специальностей среди абитуриентов в этом году. По ее словам, всего предлагается более 150 профессий и специальностей, охватывающих весь спектр городской экономики.

— Также мы разрабатываем новые программы, особый акцент при этом делаем на профессиях будущего: в этом году мы открыли девять принципиально новых направлений. Среди них — квантовые коммуникации, разработка компьютерных игр и приложений с дополненной реальностью, интеллектуальные интегрированные системы и другое. Такие компетенции будут определять технологический суверенитет нашей страны - и Москва уже готовит соответствующие кадры, — передает ее слова «КП».

