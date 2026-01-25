Студенты совершили более 350 тыс. поездок на трамваях Т1 с момента запуска МТД, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать транспортную сеть и адаптировать ее под запросы жителей, в том числе молодежи. Первый Московский трамвайный диаметр Т1 стал уникальным маршрутом. Его трасса проходит вблизи 12 крупнейших университетов столицы. С момента запуска МТД студенты уже совершили более 350 тыс. поездок на трамваях Т1. Тысячи учащихся каждый день могут добираться в вузы на самом современном, быстром и надежном транспорте. Трамваи работают с минимальными интервалами по стандартам наземного уличного метро. Это существенно экономит время и делает передвижение по городу максимально комфортным», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Маршрут Т1 связывает учебные корпуса и общежития с ключевыми транспортными хабами; позволяет студентам совершать быстрые и удобные пересадки на станции метро, МЦК и МЦД; проходит рядом с МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РГСУ, РТУ МИРЭА и другими университетами.