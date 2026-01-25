В Москве с понедельника, 26 января, начнется потепление после 24-градусных морозов в выходные. Об этом рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

"Есть смысл говорить об изменении характера погоды, которое начнется днем в понедельник, - передает ее слова РИА Новости. - Ночь у нас такая же холодная, как в субботу и воскресенье, а вот днем погода уже будет помягче. В Москве около минус 10 градусов прогнозируется".

Первыми признаками изменения характера погоды, по словам эксперта, будут падение атмосферного давления и усиление юго-восточного ветра.

Уже 27 января столбики термометров покажут минус 10-15 градусов ночью и минус 1-6 градусов днем. 28 января ночью температура воздуха составит минус 1-5 градусов мороза, а днем - от минус 5 до 0 градусов.