Москвичей предупредили об арктическом вторжении

Воскресенье, 25 января, станет самым холодным днем в столичном регионе с начала зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Пик арктического вторжения придется на воскресенье. (...) Это будет самый холодный день с начала нынешней зимы», — написал он.

Специалист уточнил, что ночью в Москве температура воздуха опустится до минус 22 градусов, а в области — до минус 28 градусов. При этом днем в столице будет от 14 до 16 градусов мороза, в Подмосковье — от 13 до 18.

Отступать морозы, по словам синоптика, начнут уже в понедельник, 26 января. На следующий день показания термометров превысят климатическую норму, добавил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москву на следующей неделе может прийти оттепель. По его словам, плюсовая температура, вероятнее всего, установится в столице в следующую среду, 28 января.