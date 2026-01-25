Москвичка выбрала котов через сервис «Моспитомец» в новогоднюю ночь

Москвичка Татьяна Воронина решила начать год с доброго поступка и в ночь на 1 января подала заявку на портале mos.ru через сервис «Моспитомец» на просмотр двух взрослых котов из приюта «Зеленоград» ГБУ «Доринвест». Уже 16 января она забрала животных домой.

© Вечерняя Москва

По словам Ворониной, идея взять питомца из приюта появилась у нее давно. Она объяснила, что, несмотря на заботу и условия в приютах, животным прежде всего нужна семья. Поездка в приют стала для нее эмоционально сложной, так как многие кошки тянулись к людям и ждали внимания.

В итоге москвичка выбрала взрослых животных, у которых, как она отметила, гораздо меньше шансов найти дом. Один из котов жил в приюте с 2019 года и сразу пошел на контакт, второй провел там около двух лет и сохранил доверие к людям.

Воронина подчеркнула, что не ждет благодарности от животных и считает главным дать им тепло и безопасность. Тем, кто задумывается о питомце из приюта, она посоветовала не бояться, так как животные спокойные и социализированные, а опасных для человека заболеваний у них нет. Она также отметила, что важно принимать характер питомца таким, какой он есть, передает официальный сайт мэра Москвы.

В новогодние праздники 110 кошек и собак из 13 городских приютов обрели любящих хозяев, а те, в свою очередь, — самых преданных и благодарных четвероногих друзей.