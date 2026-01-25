Москвичка выбрала котов через сервис «Моспитомец» в новогоднюю ночь
Москвичка Татьяна Воронина решила начать год с доброго поступка и в ночь на 1 января подала заявку на портале mos.ru через сервис «Моспитомец» на просмотр двух взрослых котов из приюта «Зеленоград» ГБУ «Доринвест». Уже 16 января она забрала животных домой.
По словам Ворониной, идея взять питомца из приюта появилась у нее давно. Она объяснила, что, несмотря на заботу и условия в приютах, животным прежде всего нужна семья. Поездка в приют стала для нее эмоционально сложной, так как многие кошки тянулись к людям и ждали внимания.
В итоге москвичка выбрала взрослых животных, у которых, как она отметила, гораздо меньше шансов найти дом. Один из котов жил в приюте с 2019 года и сразу пошел на контакт, второй провел там около двух лет и сохранил доверие к людям.
Воронина подчеркнула, что не ждет благодарности от животных и считает главным дать им тепло и безопасность. Тем, кто задумывается о питомце из приюта, она посоветовала не бояться, так как животные спокойные и социализированные, а опасных для человека заболеваний у них нет. Она также отметила, что важно принимать характер питомца таким, какой он есть, передает официальный сайт мэра Москвы.
В новогодние праздники 110 кошек и собак из 13 городских приютов обрели любящих хозяев, а те, в свою очередь, — самых преданных и благодарных четвероногих друзей.