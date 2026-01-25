Надземный пешеходный переход построят у станции Бульвар Рокоссовского МЦК

Внесены изменения в проект планировки территории (ППТ) для строительства пешеходной галереи у станции Бульвар Рокоссовского Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Для удобного перехода к действующему вестибюлю станции Бульвар Рокоссовского МЦК город планирует построить надземную пешеходную галерею длиной около 95 метров. Для этого внесены соответствующие изменения в проект планировки территории для участка площадью 4,25 гектара. В результате улучшится транспортное обслуживание жителей районов Метрогородок и Богородское, пешеходные маршруты которых сейчас проходят по тротуарам вдоль Открытого шоссе, в том числе по путепроводу на пересечении с Московским скоростным диаметром и МЦК. Все работы пройдут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы, — рассказал Владимир Ефимов.

Такие решения делают город не только безопаснее, но и современнее: улучшая транспортную доступность, они стимулируют использование общественного транспорта, снижают нагрузку на дороги и повышают комфорт жизни в плотно застроенных районах.

— Новый надземный пешеходный переход сделает передвижение между районами быстрее и комфортнее, улучшит доступ к станции Бульвар Рокоссовского Московского центрального кольца и упростит пересадки между трамваем, МЦК и другими видами транспорта. Вокруг объекта проведут комплексные работы по благоустройству: обновят тротуарное покрытие, установят современное уличное освещение и озеленят территорию, что повысит комфорт и безопасность для пешеходов, — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для обслуживания «Большого Сити» построят около 25 километров дорог.