Столичные студенты проходят практику в ведущих промышленных компаниях города

Они стажируются на производствах телекоммуникационного оборудования и медицинской техники, а также у разработчиков инновационной стекольной продукции и электронных компонентов.

Промышленные компании активно сотрудничают с колледжами и вузами столицы. Вместе они создают профильные программы и предлагают учащимся пройти стажировку и трудоустроиться по специальности. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Подготовка квалифицированных кадров — один из ключевых приоритетов стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года. Компании вместе с образовательными учреждениями создают программы для подготовки профильных специалистов, которых не хватает индустриальному сектору, а также предлагают применить полученные знания на практике. Сегодня в рамках программы “Техностажировки” принять учащихся на стажировку готовы 65 компаний особой экономической зоны “Технополис Москва”. За время работы ее прошли уже более 3,2 тысячи студентов», — отметил Анатолий Гарбузов.

Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) выстраивает активное взаимодействие с индустриальным сектором. Например, он вместе с промышленными компаниями создает кафедры, лаборатории и научно-образовательные центры. Вуз привлекает будущих работодателей, чтобы вместе определить, какие компетенции необходимо развивать у студентов. Университет сотрудничает с госкорпорациями и ведущими научно-исследовательскими институтами, а также предприятиями столицы. Среди них центр прикладных разработок в области полимеров «СИБУР ПолиЛаб» и разработчик электронных компонентов НПП «Итэлма», якорный резидент технопарка «Ньютон Плаза», который создают в рамках инвестиционного приоритетного проекта города Москвы.

«СИБУР ПолиЛаб» также активно сотрудничает с Московским государственным университетом, Российским химико-технологическим университетом (РХТУ) имени Д.И. Менделеева, Национальным исследовательским технологическим университетом (НИТУ) «МИСИС» и Российским государственным университетом нефти и газа (Национальным исследовательским университетом) имени И.М. Губкина. При этом треть его сотрудников, работающих в штате, — бывшие стажеры.

Компания «Технологии кварцевых кристаллов» разрабатывает инновационную стекольную продукцию. Она тесно сотрудничает с РХТУ имени Д.И. Менделеева, Московским авиационным институтом (МАИ) и Национальным исследовательским университетом «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ). Здесь прошли практику более 30 студентов и аспирантов, а четыре выпускника уже работают в организации. Компания планирует и дальше расширять сотрудничество с вузами, в том числе учредить стипендию для будущих специалистов стекольной промышленности.

За последние пять лет программы стажировок зеленоградского научно-технического центра «ЭЛИНС» прошли свыше 350 студентов столичных образовательных учреждений, в том числе НИУ МИЭТ, МАИ, Московского государственного технологического университета «Станкин» и Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Более половины из них были трудоустроены.

Партнерами столичных колледжей стали более 3,8 тысячи промышленных организаций всех отраслей, включая ведущие предприятия столицы и госкорпорации. Они совместно создают образовательные программы, разрабатывают стандарты оснащения мастерских, а также готовят задания для промежуточной и итоговой аттестации.

В 2025 году программа стажировок появилась на московских фабриках холдинга «Объединенные кондитеры»: на предприятиях «Красный Октябрь» и «Рот Фронт». Они активно сотрудничают с Российским биотехнологическим университетом и Московским образовательным комплексом имени Виктора Талалихина, которые выпускают востребованных специалистов пищевой промышленности: операторов линий, наладчиков, лаборантов, технологов и автоматизаторов.

Специалистов в области связи готов принять резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — предприятие «Концерн Гудвин». Эта компания разрабатывает и производит телекоммуникационное оборудование. Предприятие заключило партнерский договор с колледжем связи №54 имени П.М. Вострухина. В прошлом году здесь стажировались девять студентов. Они успешно прошли практику и остались работать в компании.

Еще один резидент ОЭЗ — ведущий производитель медицинской техники АО «ТЗМОИ». Компания сотрудничает с вузами и колледжами. На заводе регулярно проходят практику учащиеся Московского государственного образовательного комплекса (МГОК). Здесь трудоустроены 13 выпускников и студентов. Организация уделяет особое внимание рабочим специальностям — операторам станков с ЧПУ, электромонтажникам и слесарям механосборочных работ.