На Южном речном вокзале студентов-отличников угостят бесплатным кофе

Департамент транспорта Москвы угостит бесплатным кофе студентов, которые сдали последнюю сессию на "отлично". Акция пройдет в честь Дня российского студенчества на Южном речном вокзале, сообщается в Telegram-канале Дептранса.

"Поздравляем студентов-отличников! Если вы успешно сдали последнюю сессию, приходите за подарком на Южный речной вокзал до 18:00. С самого утра наша кофейня угощает любым маленьким напитком из кофейной классики", - говорится в сообщении.

Чтобы получить бесплатный напиток, необходимо показать зачетную книжку в печатном или электронном виде.

День российского студенчества был учрежден указом президента России от 25 января 2005 года. В этот день также отмечается День Московского университета (Татьянин день) и именины всех Татьян.

В честь праздника в разных городах страны пройдут тематические события. Например, в Москве в храме Святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет божественная литургия. Накануне праздника в МГУ прошел традиционный розлив медовухи. В нем принял участие ректор университета Виктор Садовничий.