Собянин поздравил москвичей с Днем российского студенчества

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 25 января, поздравил с Днем российского студенчества. Он отметил, что Москва — крупнейший образовательный центр страны, который объединяет студентов со всех регионов.

© Вечерняя Москва

По его словам, столица гордится каждым студентом — как теми, кто получает фундаментальные знания в университетах, так и теми, кто осваивает практические профессии в колледжах. Именно они станут будущими инженерами, строителями, программистами, медиками и педагогами, которые будут развивать город и его экономику.

Собянин добавил, что Москва стремится быть не только местом учебы, но и пространством возможностей. Для этого работает проект «Молодежь Москвы», где можно получить поддержку инициатив, найти стажировку или работу, заниматься творчеством и спортом, участвовать в конкурсах и находить команду единомышленников.

— Желаю всем студентам успехов, уверенности в себе и интересных задач на пути к цели. Пусть годы учебы будут наполнены открытиями, дружбой и вдохновением! — написал он в МАХ.

В рамках проекта «Зима в Москве» 25 января в столице пройдет спортивный фестиваль, приуроченный ко Дню студента. Этот праздник традиционно объединяет молодых и тех, кто сохраняет студенческий задор независимо от возраста.