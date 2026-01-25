Участница московской ярмарки отправляет соленья и варенье бойцам СВО

Участница московской ярмарки Арина из Тамбовской области отправляет соленья и варенье бойцам специальной военной операции. Об этом в воскресенье, 25 января, рассказали в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы.

© Вечерняя Москва

Спросом у покупателей пользуются ее соленья — огурцы и помидоры. Арина делает соленья и варенье из овощей, ягод и фруктов с собственного огорода. Эти традиционно зимние угощения хорошо переносят транспортировку и имеют длительный срок хранения. Участница ярмарки надеется, что такие простые блюда напоминают бойцам о тепле будничного ужина дома.

— Мы просто делаем то, что в наших силах. Помогаем чем можем: продуктами, которые продаем и которые сами едим. Руки делают то, что сердце велит, — поделилась Арина.

Поддержку бойцам ее семья оказывает с самого начала специальной военной операции. Летом они отправляют свежие фрукты и овощи, а зимой — заготовки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Участники фестивалей проекта «Московские сезоны» регулярно помогают бойцам спецоперации. Фестивали проходят в столице круглый год. Для горожан и туристов организовывают концерты, спектакли, мастер-классы.