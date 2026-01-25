В Москве выросла популярность имени Татьяна среди новорожденных

Свыше 200 новорожденных девочек в столице получили имя Татьяна в 2025 году, что на 25% больше чем годом ранее. Об этом сообщила ТАСС начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"Имя Татьяна стало популярнее в 2025 году. В столице было зарегистрировано 214 девочек с таким именем, что на 25% больше чем годом ранее. Кроме этого, впервые за последние несколько лет количество новорожденных девочек с именем Татьяна превысило 200", - сказала Уханева.

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы добавили, что особой популярностью имя Татьяна пользовалось с 1937 по 1992 год включительно. Тогда оно входило в топ-10 самых востребованных имен среди новорожденных девочек. В 1941 году оно вошло в топ-5 популярных имен, а с 1943 по 1955 занимало первое место. Затем в 1994 вновь вернулось в топ-10 популярных имен и продержалось там до 1995. По итогам 2025 года имя Татьяна заняло 60 место.

Татьянин день отмечают в России каждый год 25 января. Известен он еще и как День студента.