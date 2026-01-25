В США более 730 тыс. человек остались без света из-за снежной бури

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Более 730 тыс. домохозяйств в США остались без электричества в связи со снежной бурей, обрушившейся на большую часть территории страны. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.

По его сведениям, наибольшее число отключений от энергоснабжения фиксируется в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи и Теннесси, в последнем число оставшихся без света потребителей превысило 240 тыс.

Из-за удара стихии число отмененных авиарейсов в США в воскресенье превысило 10 тыс., следует из данных специализированного портала FlightAware.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что как минимум 18 американских штатов объявили чрезвычайное положение в связи с угрозой экстремальных холодов и обильных снегопадов. Режим ЧС введен на территориях от Техаса до Нью-Йорка, в некоторых районах ожидается значительное падение температуры ниже нуля градусов. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что экстренные службы страны готовы к ожидающимся рекордным морозам и снежным бурям.