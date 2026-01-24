Состоялся «СтудФест 2026»: от бизнес идеи до первых шагов в высокотехнологичном предпринимательстве

23 января состоялся финал 6-го фестиваля студенческого предпринимательства «СтудФест». В этом году на мероприятие зарегистрировались более 30 тысяч человек.

© Пресс-служба

Площадка объединила студентов, ректоров ведущих вузов, представителей государства и бизнеса. Фестиваль включал деловую, интерактивную и развлекательную программы. На большой сцене подвели итоги онлайн-квеста и наградили победителей.

Для молодежи подготовили множество активностей в самых разных форматах. Так, в диалоге с предпринимателями и представителями компаний участники получили советы и проработали свои проекты: протестировали бизнес‑гипотезы, нашли каналы продвижения, улучшили навыки самопрезентации, научились справляться с тревогой и воспринимать ошибки как часть роста.

На стенде «Академии инноваторов» посетители познакомились с современными инновациями и новыми технологиями, которые созданы участниками программы благодаря поддержке города.

В локации «Гараж» студенты попробовали себя в роли инженеров и пилотов дронов. В командах они собирали коптер‑конструктор и осваивали управление в виртуальной и реальной среде. Новички изучили устройство дрона, а продвинутые участники отработали навыки сборки и пилотирования.

«Москва выстраивает единую экосистему поддержки технологического предпринимательства для молодежи, объединяя возможности города, вузов и бизнеса. Фестиваль “СтудФест” позволяет молодым людям сделать первый шаг, а такие инструменты, как “Академия инноваторов”, — пройти путь от идеи до создания технологического бизнеса и привлечения инвестиций», – рассказала Кристина Кострома, руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Всего в рамках мероприятия прошло 90 встреч по направлениям предпринимательства, инноваций и личностного роста. Посетители попробовали себя в киберспортивной дисциплине Just Dance, приняли участие в воркшопе по поиску идей и в дебатах по предпринимательскому мышлению, разобрались в востребованных предпринимательских компетенциях. На открытом диалоге «Академии инноваторов» участники обсудили запуск технологического бизнеса в Москве. Также в программе были дискуссии о навыках предпринимателя XXI века, научные дебаты «Человек vs Искусственный интеллект» и выступления в формате TEDx с личными историями запуска и развития бизнеса.

© Пресс-служба

В «Ректорском часе» приняли участие представители государства и ведущих российских вузов. Они обсудили меры поддержки молодёжных инициатив, образовательные и акселерационные программы для студентов и молодых предпринимателей. В рамках сессии был представлен «Навигатор по технологическому предпринимательству для молодёжи Москвы» — практический ориентир, который помогает начинающим технологическим предпринимателям разобраться в мерах поддержки и выстроить понятный маршрут развития проекта. Навигатор уже доступен для скачивания на сайте.

Важным элементом фестиваля стал онлайн-квест – интерактивные задания с применением искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. В процессе прохождения квеста, участники получали практические навыки на онлайн-занятиях от инновационно-образовательного комплекса «Техноград», тестировали свои компетенции с помощью нового столичного сервиса «Карьера в ИТ», знакомились с возможностями развития предпринимательских проектов от программы «Академия инноваторов». Победителей наградили на главной сцене фестиваля. Первое место занял студент Даниил Пятков из НИУ МГСУ, он набрал 31350 баллов и стал абсолютным лидером, второе место заняла Кацман Евгения из ГУУ, а третье место заняла Провоторова Лада из МГУСиТ.

© Пресс-служба

Во время мероприятия АНО «Развитие человеческого капитала» подписала соглашения о сотрудничестве. С Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова договорились о совместной работе по привлечению и развитию российских и иностранных талантов для работы в технологическом секторе экономики Москвы. С Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова — о взаимодействии по вопросам вовлечения студентов в предпринимательство и построения карьеры в высокотехнологичном бизнесе столицы.

Стратегический партнёр фестиваля — ПАО «Сбербанк». Официальные партнёры — ПАО «Ростелеком», MAX (VK) и ПАО «МТС».

Фестиваль «СтудФест-2026» организует АНО «Развитие человеческого капитала», подведомственная Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы.