Анастасия Ракова рассказала о портрете преподавателя столичных колледжей

В колледжах Москвы работают почти пять тысяч высококвалифицированных преподавателей и мастеров с большим опытом. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Это люди в районе 40 лет, которые еще могут быть на одной волне со студентами, у них — высшее образование и опыт работы в среднем 10 лет. Кроме того, многие из них ранее сами работали по той профессии, которую преподают: примерно 30 процентов мастеров производственного обучения пришли в колледжи из реального сектора, — отметила она.

По словам Раковой, для эффективной подготовки студентов необходимо привлекать к этому процессу специалистов, продолжающих работать в своей области, а также преподавателей вузов по специальным дисциплинам. В частности, около 40 процентов преподавателей на площадке практической подготовки в Руднево составляют действующие сотрудники семи промышленных предприятий.

— На кулинарном полигоне МОК ЗАПАД 25 процентов специалистов — это сотрудники таких известных ресторанов, как Кофемания, Сыроварня, Мясо-Рыба, Хурма ГРУПП, Росинтер и др. При этом и сами преподаватели регулярно повышают квалификацию в формате стажировки у работодателей-партнеров, — добавила заммэра.

Она также отметила, что в прошлом учебном году более трех тысяч педагогов и мастеров производственного обучения прошли стажировки на 530 площадках профильных партнеров-работодателей, передает «КП».

В декабре 2025 года в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы сообщили, что в столице завершилась масштабная программа повышения квалификации для педагогов кулинарных колледжей. За полгода 100 преподавателей из восьми столичных колледжей прошли обучение у ведущих ресторанных экспертов. Обучение было организовано в пять потоков по 20 человек. Для каждого из них программа составляла более 250 часов.