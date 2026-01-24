В Кусковском лесопарке Москвы заметили редких птиц – щуров. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы со ссылкой на специалистов Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Бердвотчер (наблюдатель за птицами) во время прогулки обнаружил от пяти до семи особей и передал информацию экологам. Биологи департамента подтвердили наличие птиц в столице и даже успели заснять их на фото.

Щуров легко узнать по ярко-малиновому оперению самцов, особенно заметному на фоне снега, а также по мелодичному пению с характерными флейтовыми переливами. Появление сразу нескольких особей в московском регионе специалисты называют уникальным событием — ранее этих птиц в столице наблюдали лишь однажды, осенью 1913 года.

Появление такой редкой птицы в столице, вероятно, связано с обилием корма в столице по сравнению с привычными местами их обитания. Орнитологи предполагают, что щуры могли сместиться южнее из-за неурожая рябины на севере. В московском регионе, напротив, в этом сезоне отмечен богатый урожай ягод, которые вместе с почками хвойных деревьев составляют основу зимнего рациона этих птиц. По словам специалистов, такие условия могли привлечь редких пернатых в мегаполис.

Щуры обитают в таежной зоне Евразии — от Скандинавии до Дальнего Востока. Зимой они кочуют небольшими стаями, что облегчает поиск пищи и защиту от хищников. Самцы отличаются насыщенной розово-малиновой окраской и крупным клювом с удлиненным хвостом, тогда как самки и молодые птицы имеют более скромное, желтовато-бурое оперение.

Ранее россиянам дали рекомендации, какими продуктами нельзя подкармливать птиц зимой.