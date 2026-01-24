В «Фобосе» рассказали о субботней погоде в Москве

В субботу в столице не будет осадков, температура составит минус 15 градусов. В Подмосковье будет еще холоднее, сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что сегодня под утро воздух в столице остыл до минус 16-19 градусов, в Подмосковье местами фиксировали до минус 20-25.

«В течение дня, благодаря гребню антициклона, в Москве ожидается переменная облачность без осадков, ветер в восточной четверти не более 1,6 метра в секунду», — сказал Тишковец.

По его словам, максимальная температура воздуха не превысит минус 12-15. В области от минус 11 до минус 16 градусов. Атмосферное давление немного вырастет и составит 755 мм.

Накануне в Гидрометцентре сообщили, что аномальные морозы с температурой на 15°C ниже нормы сохранятся в российских регионах в ближайшие дни. https://auto.rambler.ru/news/55940483-gidromettsentr-v-tsfo-na-vyhodnyh-ozhidaetsya-ot-19-c-do-30-c/