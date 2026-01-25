В «Мосфото» опубликовали тематическую подборку ко Дню российского студенчества

В нее вошли снимки с крупных молодежных мероприятий.

Городской медиабанк «Мосфото» опубликовал тематическую подборку, посвященную празднованию Дня российского студенчества в Москве. В нее вошли снимки с крупных мероприятий — VI Московского международного фестиваля студенческого предпринимательства «Студфест» и большой интеллектуальной игры для студентов колледжей, которая состоялась в мультиформатном пространстве «Молодежь Москвы». Раздел также пополнят фотографии, сделанные во время празднования Дня студента на катках проекта «Зима в Москве».

Все файлы скачиваются бесплатно, они проверены и легальны. Фотографии можно свободно размещать в социальных сетях, мессенджерах и на других ресурсах, в том числе в средствах массовой информации, а также использовать в презентациях. При этом необходимо указывать портал mos.ru в качестве источника.

Пользователям доступны десятки тысяч профессиональных фотографий и роликов, отражающих современный облик Москвы. Коллекции регулярно пополняют актуальными и сезонными материалами, посвященными различным событиям и городским проектам.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.