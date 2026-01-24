Синоптик предупредил о надвигающемся на Москву сибирском холоде

Сибирский холод и аномальные морозы надвигаются на Москву. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

© Вечерняя Москва

По данным синоптика, в Центральной России температура продолжает стремительно снижаться, поэтому жителям Москвы и области стоит готовиться к самым холодным выходным с начала зимы.

В субботу, 24 января, дневная температура составит минус 16 — минус 19 градусов, а ночью похолодает до минус 21 градуса.

В воскресенье под утро температура в Москве впервые за зиму опустится до минус 22 градусов. В Московской области значения будут варьироваться от минус 23 до минус 28 градусов. В понедельник, 26 января, также ожидаются сильные морозы: до минус 21, днем до минус 12 градусов.

Температурные показатели окажутся на 9–10 градусов ниже климатической нормы, отметил Тишковец в своем Telegram-канале.

24 и 25 января в регионе будут морозными. В самый холодный день отрицательная аномалия температуры составит 18 градусов.

Снегопад пройдет в Москве 27 и 28 января

Подробнее о том, какой будет погода в выходные, «Вечерней Москве» рассказала главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.