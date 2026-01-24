Синоптики предупредили москвичей об аномально холодной погоде в выходные

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура составила минус 17,4 градуса. Но синоптики предупреждают москвичей: в выходные будет еще холоднее. В Москве и Подмосковье ожидается до минус 29 градусов.

Главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала: "Ночь на 24 января в Москве оказалась самой холодной в этом зимнем сезоне. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 17,4 градуса, на территории Новой Москвы воздух остывал до минус 23 градусов". Холоднее всего было на западе - в Можайске похолодало до минус 25,6 градуса, на юге в Коломне было до минус 25,3 градуса, а на востоке (Черусти) - до минус 28,2 градуса.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале написал, что следующая ночь станет еще более холодной.

Даже в понедельник сильные морозы не отступят. Ночью будет минус 20-25 градусов, местами до минус 28. "Это влияние восточного антициклона", - уточняет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он, к слову, обещает потепление к концу месяца.

Между тем сегодня Подмосковье накроет густой туман. МЧС выпустило предупреждение, что в ближайший час видимость в области снизится до 100-500 метров и сохранится до 13:00.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов дежурят круглосуточно, отметил заммэра Москвы Петр Бирюков. В частности, усилен контроль работы электросетевых объектов, по всем системам ресурсообеспечения есть резервные мощности, которые позволяют бесперебойно обеспечивать потребителей.