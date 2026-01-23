Синоптик предупредил москвичей о сильных морозах

Синоптик Михаил Леус предупредил жителей Москвы и Подмосковья о 20-градусных морозах, которые вернутся в регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как рассказал Леус, температура в -21,8°C уже была зафиксирована в подмосковных Черустях. При этом, в других регионах Московской области также наблюдаются сильные морозы, хотя температура еще не опускалась ниже -15°C.

«В Москве минимум прошедшей ночи, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, составил -10,9°C, на других метеостанциях мегаполиса было от -10,1°C в Строгино до -11,9°C в Бутово. В Новой Москве столбики термометров опускались до -11,2°C», — сообщил он.

Леус добавил, что холодные воздушные массы поступают в регион с восточным ветром. Из-за этого температура будет постепенно понижаться.

«В субботу стартуют Федосеевские морозы. В столице ночной минимум вплотную подберется к 20-градусной отметке, по области местами температура опустится до -25°C. Днем ожидается -13…-15°C и -12…-17°C соответственно», — добавил синоптик.

При этом, пик холода ожидается в воскресенье. По словам Леуса, оно станет самым холодным днем с начала зимы — ночью в Москве прогнозируется до -22°C, а в Подмосковье до -28°C. Впрочем, синоптик также добавил, что обычно Федосеевские морозы не бывают затяжными и часто сменяются кратковременным потеплением.