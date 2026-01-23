Загруженность дорог в Москве достигла восьми баллов

Загруженность дорог в Москве достигла отметки в восемь баллов из 10. Об этом в пятницу, 23 января, стало известно из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным интерактивной карты пробок, к 18:00 движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД.

Днем 23 января на Северо-восточной хорде вблизи станции метро «Выхино» в столице столкнулись несколько автомобилей. В результате аварии образовался затор протяженностью три километра. Позднее движение транспорта восстановилось.

21 января из-за аварии, произошедшей на внешней стороне 36-го километра МКАД в районе съезда № 38, образовалась пробка на 2,2 километра. Участником аварии стал загоревшийся грузовик.

Позднее на место случившегося прибыли сотрудники экстренных служб. В результате ДТП никто не пострадал. 19 января на внешней стороне 20-го километра МКАД в районе съезда № 20 произошла авария, из-за чего движение в районе случившегося было затруднено. Позднее оно восстановилось.