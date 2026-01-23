В Москве стартовал фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест»

В Москве сегодня открылся Студфест – международный фестиваль студенческого предпринимательства. Площадка объединяет студентов, представителей вузов, город и бизнес. Мероприятие уже шестой год становится пространством живого диалога о предпринимательстве, науке и технологиях нового поколения. Участники приходят со своими идеями и проектами, находят единомышленников, поддержку города и получают практические советы, которые позволяют превратить идею в бизнес. Для многих молодых инноваторов Москвы путь в предпринимательство начинается на Студфесте.

© Пресс-служба

Ядро фестиваля - деловая программа, в рамках которой участники обсуждают практики современного предпринимательства: запуск стартапов, предпринимательское мышление, искусственный интеллект, технологии и инновации. В программе – научно-технологические дебаты «Человек vs Искусственный интеллект», кейс-стади «Портрет современного предпринимателя: какие навыки нужны в XXI веке», open-talk и TEDex-выступления с участием предпринимателей, экспертов и представителей технологических компаний. Среди спикеров – российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев, сооснователь Hoff Михаил Кучмент, основательница социального проекта «Малый Турыш» и фестиваля «Посреди нигде» Гузель Санжапова, нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин, вице-президент Сколтеха по развитию ИИ Евгений Бурнаев и другие лидеры отраслей.

В рамках «Ректорского часа» представители ведущих российских вузов и органов власти обсуждают меры поддержки молодёжных инициатив, образовательных и акселерационных программах для студентов и молодых предпринимателей.

© Пресс-служба

На Студфесте всегда много практики. В Менторской гостиной в течение дня участников консультируют опытные наставники: предприниматели и отраслевые эксперты. Обсуждают конкретные идеи, вопросы развития стартапов, привлечения инвестиций и выхода на рынок.

Студенты активно знакомятся с технологическими трендами в актуальном игровом формате: на площадке уже открылась Мем-лаборатория и интерактивная зона инженерной игры «Гараж», где команды получают навыки совместной работы. Самой динамичной стала площадка Малой сцены с музыкальной игрой Just Dance, объединившая участников ради главного танцевального баттла этого дня.

Значительную часть площадки занимает интерактивная среда. На стенде «Академии инноваторов» посетители узнают о возможностях программы, примут участие в викторине «Квиз предпринимателя» и получат шанс выиграть памятные призы. Можно будет рассмотреть вакансии компаний-резидентов, а еще узнать о технологических решениях участников «Академии инноваторов», которые уже внедрены и работают на рынке. У гостей стенда также будет возможность предложить собственную идею московским инвесторам и проверить свой проект на стартап-скрининге.

© Пресс-служба

Фестиваль поддерживают крупные технологические компании. Сбербанк представил фотозону и безалкогольный «бар с пользой»: участники оформляют карту «Молодёжь Москвы», делают памятные фото и приобретают безалкогольные коктейли за 1 рубль, а вся выручка направляется в поддержку благотворительного фонда.

Ростелеком предлагает игровые AI-форматы – питчинг идей умному алгоритму и интеллектуальные испытания на скорость и память. На стенде «Почты России» можно подписать эксклюзивные открытки фестиваля и отправить их в настоящий почтовый ящик прямо с площадки, а «Молодёжь Москвы» устроила танцевальный флешмоб и зону настольных игр.

МТС организовал фотозону и колесо фортуны, где можно выиграть мерч компании и сим-карты со специальным тарифом «Прогрессоры», который можно активировать в приложении, получив дополнительные бонусы на оплату мобильной связи. А на стенде «Десятилетия науки и технологий в России» студенты могут принять участие в диалоге о будущем – здесь они прогнозируют, какие технологии изменят мир в ближайшие 10 лет и определят вектор развития страны. Также на площадке работают стенды Самоката, Мосволонтёра, проекта «Я в деле» и других партнёров.

Завершат сегодняшнюю программу зажигательные выступления Клавы Коки и группы Dabro.

В течение всего дня СтудФест работает как единое пространство возможностей, объединяя деловую, образовательную и развлекательную программы. Фестиваль стал пространством, где студенты уже сегодня пробуют себя в роли предпринимателей, технологических лидеров и создателей будущего, а город говорит с молодёжью на одном языке – языке свежих идей и технологий.

Участие в фестивале также доступно студентам из регионов России: онлайн-трансляция уже идёт в VK, к ней можно присоединиться по ссылке в сообществе фестиваля.

Фестиваль организован АНО «Развитие человеческого капитала», подведомственной Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Стратегическим партнёром фестиваля выступил ПАО «Сбербанк», официальные партнёры — ПАО «Ростелеком», MAX (VK) и партнёр ПАО «МТС».