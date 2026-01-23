Москвичам пообещали световые столбы

Погодные условия в предстоящие выходные могут привести к появлению световых столбов в атмосфере. Об этом агентству «Москва» рассказал заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле Московского физико-технического института Михаил Криницкий.

К появлению «столбов» может привести сочетание сильных морозов (от минус 15 градусов), слабого ветра и высокой влажности. Оптическое явление возникает, когда капельки воды кристаллизуются в воздухе. Они медленно падают, рассеивая и преломляя свет от уличных фонарей, фар машин, Луны и Солнца.

«Солнечные» световые столбы можно увидеть на предрассветном небе или сразу после заката.

Ранее жителям московского региона пообещали похолодание до минус 25 градусов в ночь на субботу, 25 января. Днем ожидается минус 13-15 в Москве и минус 12-17 градусов в области.