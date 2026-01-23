Морозы до 20 градусов вернулись в Московский регион

После незначительного перерыва в столичный регион вернулись морозы до 20 градусов — 25 января температура в области может опуститься до минус 28 градусов.

Об этом в пятницу, 23 января, рассказал синоптик Михаил Леус в Telegram-канале.

— Пока, правда, лишь на «полюсе холода» Подмосковья, в Черустях метеорологи отметили такие низкие температуры — там минимум составил минус 21,8 градуса. На других метеостанциях региона температура не опускалась ниже минус 15 градусов, — написал он в публикации.

По данным метеостанции ВДНХ, в столице минимум прошедшей ночи составил минус 10,9 градуса. На других метеостанциях города было от минус 10,1 в Строгино до минус 11,9 в Бутово.

Тем временем городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за предстоящих морозов. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

24 и 25 января в регионе будут морозными. В самый холодный день отрицательная аномалия температуры составит 18 градусов. Подробнее о том, какой будет погода в выходные, «Вечерней Москве» рассказала главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.