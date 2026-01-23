Сергунина назвала число посетителей столичных музеев и выставок в 2025 году

Выставки и музеи Москвы за прошлый год посетили более 22 миллионов человек. Среди самых популярных — Московский зоопарк, музей-заповедник «Царицыно», музей-заповедник «Останкино и Кусково», Музей Москвы и многие другие места.

Об этом в пятницу, 23 января, сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

— За год посещаемость городских музеев и выставок выросла на 30 процентов. Москвичи и туристы знакомились с экспозициями, посвященными истории и искусству, известным личностям и природе, а еще участвовали в познавательных акциях и мастер-классах, — рассказала она.

Сергунина также отметила масштабность проекта «Московская музейная неделя», — он объединил более миллиона человек и почти 100 локаций. Акция проводится в течение всего 2025 года. В ее рамках в определенный день каждой третьей недели месяца в учреждениях-участниках можно побывать бесплатно.

Кроме того, около 550 тысяч москвичей и гостей столицы привлекла акция «Ночь в музее», прошедшая на 170 площадках. Впервые в ее истории в роли виртуального гида выступил ИИ — он подсказывал маршруты и делился интересными фактами об экспонатах.

С 23 по 25 января москвичей и гостей столицы приглашают на мероприятия, которые пройдут в рамках проекта «Зима в Москве». Горожан ждут ледовые шоу и спортивные фестивали, мастер-классы профессиональных фигуристов и художников, дворянский променад, экскурсии и многое другое.