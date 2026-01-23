Снегопад пройдет в Москве 27 и 28 января

В Москве с 27 по 28 января ожидается снегопад, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Об этом пишет Агентства городских новостей «Москва».

По ее словам, снег будет идти весь вторник, 27 января, и большую часть суток 28-го.

«При этом циклон принесет повышение температуры: в ночь на вторник в Москве будет минус 10-15 градусов, днем — минус 2-7 градусов. В среду минимальная температура ночью составит минус 2-7 градусов, днем — минус 1-6 градусов», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что температура ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Ранее жителей Москвы и области предупредили о 30-градусных морозах.