Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за морозов

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящих морозов.

Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе в ближайшие дни ожидается резкое похолодание - в ночные часы столбик термометра может опускаться до минус 27-28 градусов, местами возможен снег. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Заммэра заверил, что в Москве принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

"Усилен контроль работы электросетевых объектов, по всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей. Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы.