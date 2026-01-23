Синоптик предупредил об усилении морозов в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что с пятницы, 23 января, погоду в Москве начнёт определять антициклон с северо-запада.

В этот день осадки прекратятся, температура воздуха днём понизится до -12…-7 °C и продолжит снижаться в субботу и воскресенье, когда в дневные часы похолодает до -16…-11 °C, а в ночные — до -24 °C, поделился он с Радио Sputnik.

«В понедельник ночью -17…-12 °C, в дневные часы -13…-8 °C», — добавил Леус.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова выразила мнение, что Татьянин день (25 января) может стать самым холодным с начала XXI века.