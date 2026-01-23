В Москве к середине следующей недели потеплеет

К середине следующей недели в Москве ожидается резкое потепление до нуля градусов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"К середине следующей недели столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Холодный январь подготовит атмосферу к передаче эстафеты более теплому февралю", - написал он.

Синоптик также напомнил, что с понедельника в столице начнутся мощные снегопады, и сугробы могут вырасти еще на 10 сантиметров.

А в выходные на этой неделе, по его словам, будет солнечно и морозно. Так, в воскресенье под утро столбик термометра опустится до минус двадцати градусов, а в Подмосковье местами до минус 28 градусов.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что ожидаемая среднемесячная температура воздуха в феврале в Москве составит плюс два градуса.