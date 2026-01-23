В Московском зоопарке впервые поселилась пятнистая генета

Экзотический новосёл родом из Южной Африки приехал в Московский зоопарк. Впервые в истории здесь поселилась пятнистая генета.

© Московский Комсомолец

Как узнал «МК», грациозный хищник уже прошел обязательный карантин, теперь он занял свое место в павильоне «Животные Африки».

Сейчас самец генеты привыкает к новому месту жительства, большую часть времени он проводит на открытом пространстве. Его вольер - многоярусный, это позволяет питомцу много двигаться. Кроме того, в его жилище поменяли местами день и ночь. В природе генета ведёт ночной образ жизни, поэтому в зоопарке в его вольере поддерживается сумеречное освещение в дневные часы, чтобы гости могли застать самца в период его активности.

Рацион генеты в зоопарке состоит из говядины, курицы, грызунов, перепелиных яиц. Также в небольшом количестве он получает фрукты и овощи.

Справка «МК»:

Пятнистая генета – стройное, длинное и невероятно гибкое животное с пятнистым окрасом и пушистым хвостом. Эти хищники обитают в лесах и саваннах Южной Африки, прекрасно лазают по деревьям и известны своей чистоплотностью.

Они относятся к семейству виверровых. Пятнистые генеты также известны тем, что легко приручаются. Исторически их нередко содержали для ловли грызунов, а в Европе в период Средневековья они даже недолго соперничали с кошками в роли домашних питомцев.