Мэр Москвы принял участие в совещании по вопросам развития микроэлектроники

В Москве прошло совещание под председательством Президента России Владимира Путина по вопросам развития отечественной электронной промышленности — разработки и производства электронной компонентной базы, а также современных интегральных схем. В нем принял участие Мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня обеспечить экономическое и технологическое развитие, лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий, квантовых вычислений невозможно без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы.

«Все современные, и тем более перспективные, виды вооружений становятся все более требовательны к эффективности электронной компонентной базы. Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений. В полной мере это относится и к гражданской, кстати говоря, сфере», — сказал Владимир Путин.

По словам Президента России, в стране уже есть сильные научные школы по целому ряду направлений, формируется соответствующая инфраструктура тестирования, выпуска продукции электроники. В конце прошлого года открыт центр фотоники, где будут производиться интегральные схемы, способные существенно повысить скорость передачи данных.

Сегодня необходимо наращивать усилия по созданию отечественной технологической платформы в сфере микроэлектроники, добавил Владимир Путин. Для этого нужно укреплять позиции, где уже есть преимущества, и тесно интегрировать работу ученых с компаниями, с реальным сектором производства. Кроме того, следует повысить эффективность управления развитием отечественной электроники.