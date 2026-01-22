РЖД протестировали поезд "Иволга" на маршруте от Москвы до Калуги

"Российские железные дороги" (РЖД) совместно с департаментом транспорта Москвы и Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) протестировали поезд "Иволга" на маршруте от Киевского вокзала до Калуги и обратно, сообщается в официальном Telegram-канале РЖД. Рейс состоялся без пассажиров.

"Вместе с департаментом транспорта Москвы и ЦППК провели тестовую поездку поезда "Иволга" по маршруту от Киевского вокзала до Калуги и обратно. Рейс состоялся без пассажиров", - сказано в сообщении.

Как отмечают в компании, в ходе тестирования изучались возможности пропуска этого поезда по инфраструктуре общего пользования, где курсируют не только пригородные поезда и поезда дальнего следования, но и грузовые составы.

Специалисты анализировали параметры работы систем автоматики и телемеханики, функционирование системы энергообеспечения, скорость движения на участках и соответствие габаритов поезда пассажирской инфраструктуре, уточнили в РЖД.

"Полученные данные в случае необходимости будут учтены при разработке мероприятий по усилению инфраструктуры на отдельных участках", - сказано в сообщении.

Тестирование поезда, как говорится в сообщении, состоялось в рамках развития межрегиональных связей в пределах Центрального транспортного узла, который объединяет 11 субъектов России с населением более 31 млн человек. В настоящее время между ними совершается почти 75% всех пригородных перевозок страны.