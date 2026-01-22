Температуру в системе отопления в Москве повышают из-за резкого похолодания

Специалисты комплекса городского хозяйства повышают температуру в системе отопления в связи с ожидаемым резким похолоданием, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, в связи с этим заранее приступили к изменению параметров работы системы теплоснабжения. <…> В настоящее время плавно повышаем температуру теплоносителя», – отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.

«Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно из-за естественной инерционности системы теплоснабжения. <…> Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», – рассказал Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в автоматическом режиме, на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах.