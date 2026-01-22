Москвичей предупредили о сильных снегопадах

В конце января в Москве ожидаются сильные снегопады. Об этом жителей столицы предупредил специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Его прогноз публикует RTVI.

«Местами [на следующей неделе] будут идти достаточно сильные снегопады», — сообщил синоптик.

По его данным, снег, который обрушится на западные и северо-западные районы города в понедельник, 26 января, также затронет Московскую область.

Кроме того, метеоролог предупредил о вероятности потепления до нуля градусов. Такой прогноз ожидается в среду, 28 января. В это время может пойти мокрый снег и местами даже ледяной дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил разницу температур в центре Москвы и пригороде. Отмечается, что различие может достигать 10-15 градусов. В столице может быть значительно теплее из-за большого количества высоток, которые обогреваются центральным отоплением, пояснил он.