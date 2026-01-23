Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Новая волна холодов быстро сойдет на нет. Своим прогнозом на следующую неделю с изданием RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Обрушившиеся на столицу морозы продлятся все выходные и сохранятся в ночь на понедельник, 26 января. Однако уже днем, по расчетам метеоролога, температура по области поднимется с минус 19-24 градусов до минус 13-16 градусов. Только в течение пары дней показатели выйдут к нулевой отметке. В основном по Москве и Подмосковью температура 27-28 января вырастет до минус 2-7 градусов. В отдельных районах на западе и северо-западе региона столбики термометров уже в среду достигнут нуля. наступит в оттепель.

Следующая неделя отметится в столичном регионе снегопадами. Осадки возобновятся в понедельник ближе к вечеру, предупреждает Ильин. Более интенсивные снегопады синоптик ожидает в ночь на вторник.

Ранее москвичам пообещали ранний приход весны в этом году. По словам климатолога Владимира Клименко, метеорологическая весна может наступить уже в феврале, однако стабильно теплой погоды в апреле это не гарантирует.