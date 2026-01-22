Большой театр начнет продажу билетов по специальным программам

Большой театр открывает продажу билетов по программе низких ценовых категорий сегодня в 20:00. Об этом говорится в Telegram-канале культурного учреждения.

«Сегодня, 22 января, в 20:00 на bolshoi.ru открывается продажа билетов по программе низких ценовых категорий «Молодeжный (14–22)», «60 плюс» и «Для ветеранов боевых действий». Если к 11:00 следующего дня (23 января) билеты еще есть в наличии, их можно купить также и в кассах театра», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в программу вошли оперы «Лоэнгрин», «Симон Бокканегра», «Ночь перед Рождеством», а также балеты «Чайка» и «Пламя Парижа».

Дополнительную информацию о всех представлениях, ценах на билеты можно узнать на официальном сайте театра: bolshoi.ru.