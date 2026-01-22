Новая мастерская «Университета предпринимателей» открылась в Москве

К «Университету предпринимателей» впервые присоединился творческий вуз – Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Он стал 11-м участником программы, созданной в столице в сентябре 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«В январе на базе ГИТИС открылась межвузовская мастерская «ИИ-помощник театра». Студенты творческих и технических учебных заведений вместе разработают цифровые решения для культурных площадок», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В основу проектов лягут идеи и концепции, предложенные командами в рамках межвузовского хакатона «Театр. AI. Человек», организованного институтом в прошлом году.

Один из таких продуктов – ИИ-помощник режиссера. Он будет фиксировать концепцию постановки и творческие решения в ходе репетиций. Это позволит более точно воспроизводить спектакль в дальнейшем на сцене и передавать другим постановщикам. Функционал другого решения – ИИ-помощника актера – включит создание индивидуальных траекторий для обучения артистов и подготовки к роли.

К реализации присоединятся студенты Театрального института имени Щукина, Национального исследовательского технологического университета «МИСИС», Российского университета транспорта (МИИТ), Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и других вузов. Разработки пройдут весь путь от первых набросков до интеграции в творческий процесс.

Сегодня в рамках программы «Университет предпринимателей» открыто 20 мастерских, в которых создается больше 40 инновационных продуктов в области робототехники, биомедицины, аддитивных технологий, новых материалов и других.