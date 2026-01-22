Часы на фасаде Театра кукол имени Сергея Образцова запущены в тестовом режиме

Часы на фасаде Государственного академического Центрального театра кукол имени Сергея Образцова запущены в тестовом режиме, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Механизм, отвечающий за движение фигурок сказочных животных-музыкантов, успешно работает: каждый час из одного из 12 домиков на фасаде часов появляется новый персонаж.

Часы были созданы и установлены на здании театра в 1970 году. Авторами художественного оформления стали скульпторы Павел Шимес и Дмитрий Шаховский, а уникальный механизм разработал конструктор Вениамин Кальмансон. С 2019 года объект имеет статус культурного наследия регионального значения.

Реставрация часов началась в июле 2025 года. Работы включали полную разборку, восстановление механизма и замену изношенных деталей на новые, изготовленные по оригинальным чертежам.