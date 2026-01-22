Рейд «Нетрезвый водитель» пройдет в Москве

Столичные госавтоинспекторы в период с 23 по 25 января проведут мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на профилактику и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений ПДД с 23 по 25 января на территории города Москвы пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию по номеру 102 или 112 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что столичные госавтоинспекторы готовы предпринять все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.