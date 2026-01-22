Определены победители конкурса «Мисс и мистер студенчество Москвы»

В столице определили победителей конкурса "Мисс и мистер студенчество Москвы", сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

© Пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Финал ежегодного конкурса прошел 21 января в рамках Дня российского студенчества. Мероприятие состоялось на сцене концертного зала "Москва", где выступили 20 финалистов из 17 вузов.

В результате звание "Мисс студенчество Москвы" завоевала Ксения Шалаева из Российского государственного социального университета. "Мистер студенчество Москвы" получил Глеб Калимулин из Российского университета медицины.

Всего в отборочном испытании приняли участие более 60 вузов и свыше 100 студентов, которые представили творческие номера. В полуфинал вышло по 20 девушек и юношей, а для того, чтобы пройти в финал, нужно было преодолеть пять испытаний: интеллектуальное, кулинарное, спортивное, творческое и танцевальное.

Конкурсантов оценивало звездное жюри, оно выносило решения в реальном времени. Победители получили ценные призы, а также смогут представлять Москву на федеральном этапе конкурса "Мисс и мистер студенчество России".

В честь Дня российского студента 25 января в Москве состоится множество фестивалей, концертов, кинопоказов и экскурсий. Например, в кинопарке "Москино" можно будет принять участие в занятиях по анимации и озвучке, а также поучаствовать в интеллектуальном соревновании "Унизверский квест" в Московском зоопарке.